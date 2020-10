FIFA 21 vs PES 2021: quale gioco di calcio hai comprato?

Come ogni anno in questa stagione si riapre la sfida che coinvolge milioni di appassionati, con PES e FIFA a contendersi il trono di miglior gioco di calcio. Konami ha adottato una strategia particolare, proponendo con eFootball PES 2021 sostanzialmente lo stesso gioco dello scorso anno, con rose dei calciatori aggiornate e nuove licenze per stadi e squadre, in attesa di compiere un deciso passo avanti con eFootball PES 2022, già in fase di sviluppo e basato su Unreal Engine.



Electronic Arts presenta invece un nuovo gioco con meccaniche leggermente rivisitate, il caposaldo FIFA Ultimate Team e la modalità Volta dedicata agli amanti del calcio arcade su strada stile FIFA Street. Due approcci diversi tra loro: ti chiediamo: quale gioco di calcio hai comprato, FIFA 21 o eFootball PES 2021? A te la parola!