FIFA 22: il gameplay ti ha convinto?

Electronic Arts ha mostrato le novità del gameplay di FIFA 22 con uno speciale evento a pochi giorni dall'EA Play del 22 luglio, permettendo così di approfondire meglio le meccaniche di gioco del nuovo episodio della serie. FIFA 22 fa sfoggio della tecnologia Hypermotion per migliorare l'esperienza complessiva grazie al machine learning.



Come di consueto EA Sports punta sul comparto visivo, sulle licenze e sul gameplay, presentandosi come un titolo sempre più vicino al calcio giocato, per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio. Ti chiediamo: ti è piaciuto il gameplay reveal di FIFA 22? A te la parola!