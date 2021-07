FIFA 22 vs eFootball: gratis o a pagamento, quale approccio preferisci?

Incredibile cambio di rotta per Konami: la casa giapponese abbandona il marchio PES e dà il benvenuto al nuovo brand eFootball, modificando al tempo stesso anche le strategie di distribuzione. Mentre FIFA 22 resta a pagamento e venduto a prezzo pieno, eFootball verrà distribuito dal prossimo autunno come gioco gratis free to play con aggiornamenti a supporto continuo.



Due metodi di pubblicazione quindi molto diversi tra loro con EA Sports che mantiene la formula classica del gioco completo in formato fisico e digitale venduto a pagamento e Konami che rivoluziona tutto con un gioco di calcio free to play in continua espansione, con acquisti in-game opzionali.



Quale di questi due approcci preferisci? A te la parola!