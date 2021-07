FIFA 23 potrebbe essere free to play come eFootball: cosa ne pensi?

Secondo l'insider Donk (specializzato in trading di FUT e rumor su FIFA), FIFA 23 sarà free to play come eFootball, il publisher giapponese potrebbe aver segnato la strada e anche EA Sports sembra interessata a percorrerla nei prossimi anni.



FIFA 23 gratis e con supporto multiplayer cross-platform, sembra essere questo il futuro della serie calcistica di Electronic Arts, da qualche anno ingessata in un modello di business forse non più così florido e che prevede la vendita del gioco completo e la presenza di acquisti in-game legati a Ultimate Team.



Cosa ne pensi di questo rumor? FIFA 23 adotterà davvero il modello free to play oppure no, e in questo caso sarebbe una notizia positiva o negativa? A te la parola!