FIFA diventa EA Sports FC dal 2023: ti piace il nuovo nome?

Electronic Arts rompe con la FIFA, i rumor dei mesi scorsi si sono rivelati corretti, a partire dal 2023 EA Sports FIFA non uscirà più sostituito da EA Sports FC. Nulla cambia per il 2022 mentre dal prossimo anno il publisher dovrà fare a meno del marchio FIFA e darà vita ad un "nuovo universo calcistico" grazie alla collaborazione di oltre 300 partner del mondo dello sport, con oltre 17.000 calciatori in licenza, centinaia di squadre, stadi e decine di competizioni internazionali.



EA guarda al futuro dopo 30 anni di collaborazione con la FIFA, ti chiediamo: cosa ne pensi del nuovo nome? Ti piace la denominazione EA Sports FC oppure no? A te la parola!