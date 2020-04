Fortnite: ti è piaciuto l'evento Astronomical di Travis Scott?

L'evento Astronomical di Fortnite con Travis Scott sembra destinato a restare nella storia: il 24 aprile si è tenuta la premiere mondiale del nuovo brano del rapper texano con un mini concerto che verrà replicato anche nei giorni di sabato 25 e domenica 26 aprile per dare modo a tutti di assistere allo show. I primi commenti in rete sono decisamente positivi, e il nuovo singolo di Travis Scott con Kid Cudi sta registrando grandi numeri su YouTube e Spotify, inoltre sono state pubblicate skin e altri oggetti estetici dedicati all'artista da utilizzare nel Battle Royale di Epic.



Con Astronomical, Fortnite ha dimostrato di essere ben più di un gioco, quanto una piattaforma estremamente versatile e ormai radicata nella cultura pop internazionale. Ti chiediamo: hai partecipato al concerto di Travis Scott? Sei rimasto soddisfatto oppure non ti ha convinto? A te la parola!