Forza Horizon 4 sarà svelato all'E3: quale ambientazione vorresti?

Nella giornata di ieri, Microsoft ha confermato che Forza Horizon 4 sarà annunciato all'E3 2018. La casa di Redmond non ha svelato ulteriori dettagli sul nuovo episodio della saga, che secondo alcuni rumor potrebbe essere ambientato in Giappone.



In attesa del reveal, abbiamo selezionato 20 città del Mondo che ci sembrano in linea con lo spirito di Forza Horizon: da Miami a Londra, passando per Tokyo, Toronto, Bangkok, Parigi, Roma, Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Dubai e Mosca, solamente per citarne alcune. In quale di queste location vorresti vedere ambientato Forza Horizon 4?