Game Gear Micro: quale colore compreresti?

Trent'anni dopo il lancio in Giappone il Game Gear si appresta a tornare nei negozi in una rinnovata versione micro, disponibile in quattro diversi colori, ognuno con altrettanti giochi preinstallati.



La colorazione blu include Baku Baku Animal Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails e Sylvan Tale, la nera OutRun, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone e Sonic the Hedgehog, quella rossa Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden Last Bible e Megami Tensei Gaiden Last Bible Special e infine quella gialla Nazo Puyo Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II e Shining Force Final Conflict.



In attesa che SEGA ufficializzi l'arrivo del Game Gear Micro in Europa e Nord America ti chiediamo, quale versione incontra maggiormente i tuoi gusti? A te la parola!