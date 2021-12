Game of the Year: vota il miglior videogioco del 2021

E' stato un 2021 per certi versi atipico, i capolavori non sono mancati anche se molti titoli particolarmente attesi sono stati rinviati al prossimo anno. Adesso si vota per eleggere il Game of the Year: Returnal, Ratchet & Clank Rift Apart, Halo Infinite, Forza Horizon 5, Deathloop e Resident Evil Village sono solo alcuni dei giochi in nomination... a te la parola!