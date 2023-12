Game of the Year: vota per il miglior videogioco del 2023 in assoluto

Quando anche titoli di spessore non riescono a guadagnarsi la nomination ai Game Awards, capisci che hai appena vissuto un anno incredibile: nel 2023 sia i grandi platform holder che gli studi multipiattaforma ci hanno regalato meraviglie, da Marvel’s Spider-Man 2, passando per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, fino a Baldur’s Gate 3 e Alan Wake 2. Quale è il migliore? Ditecelo voi!