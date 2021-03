Games with Gold aprile 2021: qual è il miglior gioco gratis del mese?

Microsoft annuncia i nuovi Games with Gold di aprile 2021, anche il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare gratis quattro giochi compatibili con Xbox One e Xbox Series X/S. Dal primo al 30 aprile sarà possibile scaricare Vikings Wolves of Midgar mentre dal 16 aprile al 15 maggio sarà la volta di Truck Racing Championship, Dark Void (Xbox 360) sarà disponibile dal primo al quindici aprile e verrà sostituito dal giorno successivo da Hard Corps Uprising (Xbox 360).



Quattro giochi in verità non recentissimi e con una qualità media non troppo alta, per un mese comunque all'insegna dei giochi action, con la sola eccezione di Truck Racing Championship. Qual è il miglior Games with Gold di aprile 2021? A te la parola!