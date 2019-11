Games with Gold dicembre 2019: qual è il miglior gioco gratis del mese?

Microsoft ha annunciato recentemente i nuovi Games with Gold di dicembre 2019, scaricabili dal primo dicembre su Xbox One e Xbox 360. La line-up proposta dalla casa di Redmond per il prossimo mese include Insane Robots, Jurassic World Evolution, Toy Story 3 e Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD.



Una selezione priva di giochi AAA di grande impatto ma che propone invece una discreta produzione indipendente (insane Robots), un buon AA (Jurassic World Evolution), un action game di pregevole fattura (Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD) e un gioco per i giovanissimi. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di dicembre 2019? A te la parola!