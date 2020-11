Games with Gold dicembre 2020: qual è il miglior gioco gratis per Xbox?

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di dicembre 2020, anche il prossimo mese gli abbonati premium a Xbox LIVE potranno scaricare gratis quattro giochi per Xbox One e Xbox Series X/S, utilizzabili senza limitazioni su tutte le console della casa di Redmond attualmente in vendita.



La lineup include l'avventura The Raven Remastered, l'irriverente Saints Row Gat Out of Hell, Bleed 2 e Stacking. Largo spazio quindi alle produzioni indipendenti e AA pensati per divertirsi anche in famiglia durante le festività di fine anno.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di dicembre 2020? A te la parola!