Games with Gold febbraio 2020: qual è il miglior gioco gratis del mese?

Microsoft ha annunciato ufficialmente i Games with Gold di febbraio 2020 scaricabili come di consueto dal primo giorno del mese. La line-up proposta dalla casa di Redmond per il secondo mese dell'anno include TT Isle of Man Ride on the Edge, Call of Cthulhu, Fable Heroes e l'originale Star Wars Battlefront uscito sulla prima Xbox.



Una selezione priva di grandi giochi AAA ma che propone invece un buon mix di giochi AA, progetti minori ma di discreto interesse (Fable Heroes) e produzioni "cult" come Star Wars Battlefront. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di dicembre 2019? A te la parola!