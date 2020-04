Games with Gold maggio 2020: qual è il miglior gioco gratis?

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di maggio 2020, con quattro giochi disponibili dal primo del mese: V-Rally 4, Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr, Sensible World of Soccer e Overlord II.



Una lineup interessante ma forse non particolarmente varia, con due sportivi (seppur di stampo arcade) e due giochi fantasy che riprendono gli stessi temi, seppur in chiave molto diversa. Mancano vere e proprie produzioni AAA questo mese, questo non vuol dire però che la selezione di Microsoft non sia degna di attenzione. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco GwG di maggio 2020? A te la parola!