Games With Gold ottobre 2018: qual è il miglior gioco gratis del mese?

Da lunedì primo ottobre saranno disponibili i nuovi Games With Gold per gli abbonati premium a Xbox LIVE. Per il mese di ottobre, Microsoft propone quattro titoli, come di consueto: Overcooked! (dal primo al 31 ottobre), Victor Vran (dal 16 ottobre al 15 novembre), Stuntman Ignition (dall'1 al 15 ottobre) e Hitman Blood Money (dal 16 al 31 ottobre), gli ultimi due in versione Xbox 360 compatibile con One.



Qual è il miglior Games With Gold di ottobre 2018? A te la parola!