Games with Gold: qual è il miglior gioco di aprile 2019?

Anche ad aprile gli abbonati a Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratis quattro nuovi giochi, tra cui The Technomancer e Outcast Second Contact per Xbox One, oltre a Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2 per Xbox 360 e Star Wars Battlefront 2 (Xbox Original), gli ultimi due compatibili anche con la più recente console della casa di Redmond (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).



Una lineup piuttosto variegata, seppur non include titoli particolarmente recenti, tuttavia i giochi gratis per Xbox One del prossimo mese si prospettano certamente interessanti in particolare grazie all'inclusione di un classico come Star Wars Battlefront 2. Ti chiediamo: qual è il miglior GwG di aprile 2019?