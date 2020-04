Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di aprile 2020?

Microsoft ha da poco annunciato i Games with Gold di aprile 2020, questo mese gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno scaricare a costo zero Project CARS 2, Knights of Pen and Paper Bundle, Fable Anniversary e Toybox Turbos, gli ultimi due in versione Xbox 360 compatibile con Xbox One.



Una lineup che include quattro titoli di assoluto spessore tra cui un racing game acclamato da pubblico e critica, la remaster di una delle esclusive Xbox più amate di sempre e due produzioni indie di elevato calibro per tutta la famiglia. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di aprile 2020? A te la parola!