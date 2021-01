Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di febbraio 2021?

La lineup Games with Gold di febbraio 2021 è certamente molto ricca e include ben cinque giochi, tra cui un blockbuster assoluto come Gears 5, il più recente episodio della serie The Coalition offerto gratuitamente a tutti gli abbonati a Xbox LIVE Gold.



Si continua con Resident Evil HD Remaster, Dandara Trials of Fear Edition, Lost Planet 2 (Xbox 360) e Indiana Jones and the Emperor's Tomb, gioco Xbox Original non recentissimo (il lancio risale al 2003) ma aggiunto al catalogo non casualmente, dato l'annuncio del nuovo gioco di Indiana Jones di Bethesda.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di febbraio 2021? A te la parola!