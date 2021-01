Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di gennaio 2021?

Anche a gennaio arrivano i nuovi giochi gratis Games with Gold per Xbox One e Xbox Series X/S, Microsoft propone una lineup formata come di consueto da quattro titoli: Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII e Breakdown.



Little Nightmares è il primo episodio della serie di Bandai Namco, pronta a tornare a febbraio con Little Nightmares II, mentre Dead Rising è il capostipite della serie Capcom che tanto successo ha riscosso, sopratutto su Xbox 360. Completano l'offerta The King of Fighters XIII e Breakdown, due giochi interessanti per gli appassionati dei rispettivi generi.



Ti chiediamo: qual è il miglior Games with Gold di gennaio 2021? A te la parola!