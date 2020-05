Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di giugno 2020?

Microsoft ha annunciato i nuovi Games with Gold di giugno 2020 per gli abbonati Premium a Xbox LIVE. Dal primo giugno sarà possibile scaricare quattro nuovi giochi: Shantae and the Pirate's Curse, Coffee Talk, Destroy All Humans! e Sine Mora.



Quattro titoli molto diversi tra loro, non nuovissimi ma certamente interessanti, a partire da Shantae and the Pirate's Curse, platform 2D con protagonista la simpatica streghetta. Degno di nota anche lo sparatutto spaziale Sine Mora (proposto in versione Xbox 360 e non nella più recente riedizione EX), curiosa invece la scelta di Destroy All Humans! (Xbox Original, compatibile ovviamente con Xbox One) e Coffee Talk.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di giugno 2020 per Xbox One? A te la parola!