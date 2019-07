Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di luglio 2019?

Anche a luglio, gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno scaricare quattro giochi gratis per Xbox One e Xbox 360: Inside, Big Crown Shodown, Castlevania Symphony of the Night e Meet the Robinsons. Nonostante l'assenza di produzioni AAA, il catalogo Games with Gold del mese appena iniziato si rivela decisamente interessante grazie alla presenza di giochi come Inside (dagli autori di Limbo) e Castlevania Symphony of the Night, uno dei titoli più acclamati di tutti i tempi.



Meno a fuoco invece l'aggiunta di Big Crown Shodown e Meet the Robinsons, quest'ultimo piuttosto datato in quanto si tratta del tie-in del film Disney I Robinson Una Famiglia Spaziale, uscito nel 2007. Ti chiediamo: qual è il miglior Games with Gold di luglio 2019? A te la parola!