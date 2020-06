Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di luglio 2020?

Anche a luglio gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratis quattro nuovi giochi per Xbox One come parte del programma Games with Gold. La lineup del prossimo mese include WRC 8, Dunk Lords, Saints Row 2 e Juju, gli ultimi due in versione Xbox 360 retrocompatibile.



Una offerta forse non troppo ricca ma che include giochi per tutti i gusti, tra cui un racing game particolarmente apprezzato e un "gangster game" classico del catalogo Xbox 360 come Saints Row 2, titolo piuttosto datato (il lancio risale al 2008) ma ancora oggi amato da un buon numero di giocatori.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco gratis Games with Gold di luglio 2020? A te la parola!