Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di luglio 2021?

Anche a luglio gli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate potranno scaricare gratis quattro nuovi giochi per le console Xbox, Microsoft ha infatti annunciato i nuovi Games with Gold in arrivo su Xbox Store da giovedì 1 luglio.



La lineup del prossimo mese include come di consueto quattro titoli: Planet Alpha, Rock of Ages 3 Make & Break, Conker Live & Reloadead e Midway Arcade Origins, una selezione interessante ma priva però di un vero blockbuster. Da segnalare in particolare Conker Live & Reloadead, uscito nel 2004 sulla prima Xbox e oggi molto difficile da reperire in formato fisico, la sua aggiunta nel catalogo Games with Gold potrebbe dunque fare felici i nostalgici.



Qual è il miglior gioco Games with Gold di luglio 2021? A te la parola!