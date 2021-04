Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di maggio 2021?

Microsoft ha annunciato i nuovi Games with Gold di maggio 2021 per gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold, che anche questo mese potranno scaricare quattro diversi giochi compatibili con tutte le console della famiglia Xbox.



Nello specifico saranno presto disponibili Armello, Dungeons 3, LEGO Batman The Videogame e Tropico 4, titoli molto diversi tra loro che non faticheranno a conquistare gli amanti dei rispettivi generi. Una selezione forse non troppo brillante in termini qualitativi (manca un vero e proprio blockbuster AAA) ma che saprà divertire e intrattenere i giocatori Xbox.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di maggio? A te la parola!