Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di marzo 2020?

Microsoft ha annunciato i nuovi Games with Gold di marzo 2020: il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare quattro giochi gratis: Batman The Enemy Within Complete Season e Shantae Half-Genie Hero per Xbox One oltre a Castlevania Lords of Shadow 2 e Sonic Generations per Xbox 360, entrambi perfettamente compatibili con One, come da tradizione.



Una lineup molto interessanti che include una delle avventure Telltale più interessanti tra le ultime prodotte dalla compagnia, due platform di qualità e il sequel del reboot di Castlevania. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di marzo 2020? A te la parola!