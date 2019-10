Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di ottobre 2019?

A partire da oggi, martedì 1 ottobre, sono disponibili i nuovi Games with Gold per Xbox One e Xbox 360. La lineup proposta da Microsoft per il mese appena iniziato include come di consueto quattro giochi: Tembo the Badass Elephant, Friday The 13th, Disney Bolt e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge.



Tembo è un platform 2D sviluppato da Game Freak (autori di Pokemon) e pubblicato da SEGA, Friday the 13th è ideale per divertirsi in multiplayer la notte di Halloween mentre Bolt è il gioco ufficiale dell'omonimo film Disney. Infine Ninja Gaiden 3 Razor's Edge è la versione aggiornata e migliorata del terzo episodio delle avventure di Ryu Hayabusa.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco del catalogo Games with Gold di ottobre 2019? A te la parola!