Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di settembre 2020?

Dal primo settembre gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratis quattro nuovi giochi per Xbox One, tra cui Tom Clancy's The Division, The Book of Unwritten Tales 2, De Blob 2 e Armed and Dangerous, gli ultimi due in versione Xbox 360 e Xbox Classic compatibili con Xbox One.



Una lineup piuttosto variegata, guidata dal primo The Division di Ubisoft, accompagnato da altri tre titoli di minor caratura ma non per questo meno interessanti, con De Blob 2 e The Book of Unwritten Tales 2 che potrebbero fare la gioia delle famiglie e dei giovanissimi mentre Armed and Dangerous conquisterà gli appassionati di sparatutto in terza persona.



Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di settembre 2020? A te la parola!