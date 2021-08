Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis di settembre 2021?

Microsoft ha annunciato i nuovi Games with Gold di settembre 2021, a partire dal primo settembre gli abbonati Xbox LIVE Gold e Game Pass Ultimate potranno aggiungere alla propria libreria ben quattro nuovi giochi gratis tra cui Warhammer Chaosbane, Mulaka, Zone of the Enders HD Collection e Samurai Shodown II.



Quattro titoli molto diversi tra loro ma che accontenteranno certamente gli appassionati dei rispettivi generi, pur trattandosi di prodotti non proprio sulla cresta dell'onda. Zone of the Enders HD Collection in particolare conquisterà gli amanti dei robottoni, Samurai Shodown II è una chicca per gli appassionati di picchiaduro bidimensionali, Warhammer Chaosbane è perfetto per gli amanti delle atmosfere fantasy mentre Mulaka piacerà a coloro che cercano un'avventura di stampo narrativo.



Qual è il miglior gioco Games with Gold di settembre 2021?