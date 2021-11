Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis Xbox di dicembre 2021?

Sono quattro, come di consueto, i nuovi giochi gratis Games with Gold di dicembre 2021 disponibili dal primo dicembre per gli abbonati Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass Ultimate su Xbox One e Xbox Series X/S. The Escapists 2, Tropico 5 Penultimate Edition, Orcs Must Die! e Insanely Twisted Shadow Planet compongono la lineup Games with Gold del prossimo mese, quattro titoli molto diversi tra loro ma certamente capace di soddisfare gli amanti dei rispettivi generi.



Manca anche questo mese un grande blockbuster ma in ogni caso la qualità media delle produzioni è sicuramente di buon livello. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di dicembre? A te la parola!