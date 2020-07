Games with Gold: qual è il miglior gioco gratis Xbox One di agosto?

A luglio gli abbonati Xbox LIVE Gold possono scaricare gratis quattro nuovi giochi per Xbox One, come da tradizione per il servizio premium di Microsoft. La lineup del mese più caldo dell'anno include Portal Knights, OverRide Mech City Brawl, MX Unleashed e Red Faction II, questi ultimi due in versione Xbox Originals, ovviamente perfettamente compatibili con Xbox One.



Una offerta che vede l'assenza di grandi giochi AAA a vantaggio di produzioni indie, AA e titoli in realtà classici per la prima Xbox, tra cui Red Faction II, produzione capace di riscuotere all'epoca un notevole successo di pubblico e critica. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco gratis Games with Gold di agosto 2020? A te la parola!