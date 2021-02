Games with Gold: qual è il miglior gioco Xbox gratis di marzo 2021?

Microsoft ha annunciato i nuovi Games with Gold di marzo 2021 con quattro nuovi giochi in arrivo per gli abbonati Xbox LIVE Gold. Questo mese in realtà la lineup è priva di vere e proprie sorprese e se lo scorso mese abbiamo potuto contare su Gears 5 gratis, a marzo faranno la loro comparsa tra i GwG lo shooter Warface Breakout, il frenetico Vicious Attack Llama Apocalypse, un classico come Metal Slug 3 e lo strategico Port Royale 3.



Quattro giochi purtroppo non di primissimo piano per il mese di marzo, in ogni caso si tratta di produzioni originali e certamente meritevoli di essere provate. Da segnalare anche la presenza di un gioco immortale come Metal Slug 3, uno dei capitoli più amati della serie SNK.



Qual è il miglior gioco Games with Gold di marzo 2021? A te la parola!