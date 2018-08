Games with Gold settembre 2018: qual è il miglior gioco gratis per Xbox One e Xbox 360?

Anche ad settembre gli abbonati al servizio Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratuitamente quattro giochi: nello specifico, si tratta di Prison Architect e Livelock per Xbox One, LEGO Star Wars III The Clone Wars e SEGA Vintage Collection Monster World, questi ultimi due in versione Xbox 360 retrocompatibili con Xbox One.



Una line-up certamente interessante e capace di accontentare i gusti di un picco variegato, proponendo racing game, giochi multiplayer, action game e platform per tutta la famiglia. Ti chiediamo: qual è il miglior gioco Games with Gold di settembre 2018? Cosa ne pensi dell'offerta Microsoft per il prossimo mese? A te la parola!