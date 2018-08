GamesCom 2018: cosa ti aspetti dalla fiera tedesca?

Ormai ci siamo: la GamesCom 2018 si terrà a Colonia dal 21 al 25 agosto, promettendo ai giocatori una settimana di fuoco ricca di novità, annunci e aggiornamenti sui principali giochi in arrivo nel prossimo futuro. Dopo gli annunci ospitati sul palcoscenico E3 2018 di Los Angeles, Sony, Microsoft e Nintendo approfitteranno della fiera per mostrare al pubblico e alla stampa le loro line-up dei mesi a venire, senza dimenticare i numerosi publisher di terze parti come Electronic Arts, Activision, Capcom, Square Enix e Ubisoft pronti ad estrarre i loro assi nella manica.



Su Everyeye.it vi abbiamo già parlato dei giochi confermati e delle possibili sorprese in arrivo alla GamesCom 2018. Tu cosa ti aspetti dalla fiera di Colonia? Speri in qualche annuncio in particolare, o di conoscere nuovi dettagli sui giochi più attesi? A te la parola!