GamesCom 2018: qual è stato il miglior annuncio della giornata inaugurale?

Ieri si è conclusa la giornata inaugurale della GamesCom 2018, occasione in cui sono stati ospitati numerosi annunci sul palco della fiera tedesca, a partire dal primo trailer di Life is Strange 2. La cerimonia d'apertura ha ospitato il reveal di The Dark Pictures Anthology, la nuova IP di Supermassive Games, fino a concludersi in bellezza con l'annuncio della data di lancio di Shenmue 3.



Nel pomeriggio è stato il turno della speciale puntata di Inside Xbox dedicata all'evento di Colonia, dove abbiamo ricevuto numerosi aggiornamenti sui titoli della line-up Xbox One e Windows 10, senza dimenticare la data di uscita di Devil May Cry 5 e il primo video gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice.



Secondo te qual è stato il miglior annuncio della giornata inaugurale della GamesCom 2018?