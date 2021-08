Gamescom 2021: ti è piaciuta la conferenza Xbox?

La conferenza Xbox alla Gamescom ha visto Microsoft impegnata ad aggiornare la community su titoli già annunciati: spazio dunque a novità su Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Age of Empires 4, Wasteland 3, State of Decay 2, Sea of Thieves e ovviamente spazio a Xbox Cloud Gaming in arrivo su console a fine anno, senza dimenticare i nuovi ingressi nel catalogo Xbox Game Pass.



Nessun nuovo annuncio, come già preannunciato nei giorni scorsi, ma solamente aggiornamenti, con una clamorosa assenza a sorpresa, ci riferiamo ovviamente ad Halo Infinite, mai nominato durante lo showcase. Ti chiediamo: ti è piaciuta la conferenza Xbox alla Gamescom? A te la parola!