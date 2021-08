Gamescom 2021: qual è stato il miglior annuncio della Opening Night Live?

Tanti gli annunci della Gamescom Opening Night Live condotta da Geoff Keighley: dal reboot di Saints Row alla presentazione del gameplay di Call of Duty Vanguard e Death Stranding Director's Cut, senza dimenticare l'annuncio della data di uscita di Halo Infinite, la presentazione di Marvel's Midnight Sun, l'annuncio di UFL ed i nuovi trailer per giochi già noti come LEGO Star Wars The Skywalker Saga e Far Cry 6.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio della cerimonia di apertura della Gamescom 2021? A te la parola!