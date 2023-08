Gamescom 2023: la Opening Night Live ti ha convinto?

Mancano 20 ore alla chiusura

Tanti annunci e novità, come il gameplay della campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 e la presentazione di Phantom Liberty, la prima grande espansione di Cyberpunk 2077. Poche sorprese e tra queste citiamo l'annuncio di Little Nightmares 3 in uscita nel 2024 e la data di uscita di Tekken 8, in arrivo a gennaio.



Cosa ne pensi della Gamescom Opening Night Live, sei rimasto soddisfatto dello showcase di Geoff Keighley oppure no?