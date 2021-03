Ghost of Tsushima diventa un film, ti piace l'idea?

Sony Pictures e PlayStation Productions hanno annunciato il film di Ghost of Tsushima, la celebre esclusiva PlayStation (6.5 milioni di copie vendute dal lancio) diventerà un lungometraggio con alla regia Chad Stahelski, già responsabile della serie John Wick. A supervisionare il progetto troviamo Peter Kang di Sucker Punch Productions, lo studio di proprietà di Sony verrà coinvolto nella lavorazione del film per assicurarsi che non ci siano sbavature rispetto all'opera originale.



I dettagli sul film di Ghost of Tsushima purtroppo finiscono qui, al momento non siamo a conoscenza del cast e di una eventuale finestra di lancio (con ogni probabilità la pellicola uscirà dopo John Wick 5) ma è innegabile che la notizia sia molto interessante per gli appassionati di cinema e videogiochi.



Ti chiediamo: sei interessato al film di Ghost of Tsushima oppure no? A te la parola!