Da Ghost of Tsushima a Paper Mario: qual è il gioco più atteso di luglio?

Il mese appena iniziato è particolarmente affollato di produzioni AAA, AA e indie, da anni non assistevamo ad un mese di luglio così ricco di novità, complice anche l'emergenza sanitaria Coronavirus che ha costretto i publisher a rimandare molti giochi dalla primavera al periodo estivo.



Oltre a Ghost of Tsushima e Paper Mario The Origami King, a luglio arrivano anche Death Stranding per PC, F1 2020, Deadly Premonition 2, Sword Art Online Alicization Lycoris, Bloodstained Curse of the Moon 2 e ancora Destroy All Humans! e Fairy Tail, senza dimenticare il DLC Hellraid per Dying Light.



Ti chiediamo: qual è il gioco di luglio che attendi maggiormente? A te la parola!