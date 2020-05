Ghost of Tsushima: ti è piaciuto il gameplay dello State of Play?

Il 14 maggio Sony ha dedicato uno State of Play a Ghost of Tsushima, mostrando quasi venti minuti di gameplay del gioco di Sucker Punch, con il commento degli sviluppatori. La presentazione ha coinvolto vari aspetti della produzione, dal combattimento all'esplorazione, passando per la personalizzazione del protagonista e il reveal di caratteristiche come il Photo Mode, Cinema Samurai (filtro in bianco e nero dall'elevato tasso di spettacolarità) e il doppiaggio in lingua giapponese (opzionale) per calarsi nell'atmosfera orientale di Ghost of Tsushima.



Ti chiediamo: ti è piaciuto quanto visto nel corso dello State of Play o avresti preferito che la presentazione fosse incentrata su altri aspetti del gioco? A te la parola!