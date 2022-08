Giocherai con il remake del primo The Last of Us oppure no?

The Last of Us Parte 1 è in dirittura di arrivo, il remake di The Last of Us esce il 2 settembre su PlayStation 5 e in seguito su PC, debuttando quindi per la prima volta in assoluto su Windows, dal momento che la serie di Naughty Dog è sempre rimasta fino ad oggi esclusiva per le console PlayStation.



Con questa riedizione, Naughty Dog apre le parte ad una nuova generazione di giocatori e ovviamente a tutti i nostalgici, riproponendo il primo episodio di The Last of Us in una versione tecnicamente aggiornata sfruttando le potenzialità dell'engine di The Last of Us Parte 2 e aggiungendo anche qualche novità legata al gameplay. E tu, approfitterai di questa occasione per rigiocare con The Last of Us oppure no?