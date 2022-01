Quale di questi giochi Activision vorresti rivedere assolutamente?

Con l'acquisizione di Activision, Microsoft ha comprato anche tante IP Activision e Blizzard tra cui Warcraft, StarCraft, Crash Bandicoot e Spyro The Dragon, ovviamente Call of Duty, oltre a franchise passati negli anni in secondo piano come Guitar Hero, Prototype, True Crime, Solider of Fortune, Skylanders e Tony Hawk’s Pro Skater.



Mentre si inizia a parlare di un possibile ritorno di Guitar Hero c'è chi spera anche che Microsoft sia interessata a riportare in vita altre IP dismesse. Ti chiediamo: quale di questi giochi vorresti rivedere assolutamente?



Nota Bene - Non abbiamo inserito Crash Bandicoot tra le opzioni in quanto la serie è ancora attiva mentre Spyro The Dragon e Tony Hawk's Pro Skater sono assenti da molti anni con capitoli inediti.