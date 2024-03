Quale di questi giochi non vedi l'ora di giocare ad aprile?

Mancano 1 giorno, 2 ore alla chiusura

C'è davvero una vasta scelta: dal promettente indie Harold Halibut a No Rest For The Wicked (nuovo gioco degli autori di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps) e ancora Megaton Musashi W Wired, Sand Land, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Sweep the Board!, SaGa Emerald Beyond e Eiyuden Chronicle Hundred Heroes.



Su quale gioco non vedi l'ora di mettere le mani ad aprile? E' il momento di votare per eleggere il gioco più atteso del mese.