Giochi PC: vota la miglior esclusiva Personal Computer del 2019

Non è un mistero: alcuni generi videoludici sono legati indissolubilmente alla piattaforma PC: nello specifico, gestionali e strategici proliferano meglio rispetto alla controparte console. Tuttavia, il 2020 vedrà l'esplosione della guerra nel campo della realtà virtuale, complice anche l'aggressiva direzione commerciale intrapresa da Valve, che ha legato al suo visore il promettente Half Life Alyx.



Quest'anno, quindi, ha visto tutti questi titani darsi battaglia per contendersi le ore dei giocatori armati di mouse, tastiera e VR. A fronte di una lista che vede solo il meglio del meglio, però, è doveroso menzionare anche un'esperienza peculiare come quella di Kind Words, proveniente dal mondo indipendente.



E' il momento di votare: a te la scelta per eleggere la miglior esclusiva Personal Computer del 2019!