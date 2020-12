Pochi i titoli esclusivi per PC che si sono distinti particolarmente in questo 2020, da segnalare in particolare Baldur's Gate 3 (ancora in Early Access) e Half Life Alyx, il nuovo episodio della serie Valve esclusivo per la Realtà Virtuale. Ottima accoglienza anche per Total War Saga Troy di Creative Assembly. Vota la miglior esclusiva PC del 2020: a te la scelta!