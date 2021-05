Giochi PlayStation Now di maggio: qual è il migliore?

Anche a maggio il PlayStation Now si prepara a ospitare una selezione di nuovi giochi per gli abbonati al servizio. Durante il mese appena iniziato i giocatori potranno mettere le mani su tre diversi titoli: Nioh, Jump Force e Streets of Rage 4.



Nioh è un "Soulslike" sviluppato dal Team Ninja, primo episodio di una saga continuata con Nioh 2, uscito nel 2020. Jump Force è un picchiaduro con protagonisti gli iconici eroi delle serie targate Weekly Shonen Jump, dai Cavalieri dello Zodiaco a Naruto, passando per Dragon Ball. Infine, Streets of Rage 4 è il più recente episodio della serie SEGA, popolarissima nei primi anni '90 e tornata lo scorso anno con un capitolo inedito sviluppato dagli autori di Wonder Boy The Dragon's Trap.



Qual è il miglior gioco PlayStation Now di maggio 2021? A te la parola!