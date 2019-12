Giochi di ruolo: vota il miglior GDR del 2019

Che mondo sarebbe senza i giochi di ruolo? Nel mercato odierno, ormai, la stragrande maggioranza di titoli presente delle ibridazioni con meccaniche prese di peso dai GDR, ma tra le avventure in lizza abbiamo selezionato solo i più puri in circolazione. C'è da dire che, quest'anno, la selezione vede dei veri e propri titani a contendersi la cintura del campione: per esempio abbiamo il ritorno di Obsidian, storicamente legata al genere, con il suo The Outer Worlds, senza dimenticare l'arrivo di Kingdom Hearts 3 dopo anni interi di attesa.



Nell'arena, impossibile non menzionare la macchina macina vendite di Game Freak che, con Pokémon Spada e Scudo, trasporta l'ottava generazione di pocket monsters su Switch. Tuttavia, prestate attenzione all'outsider Disco Elysium, a detta di molti un GDR talmente sublime da meritare perfino il premio di gioco dell'anno. Chi vincerà? La parola, adesso, spetta a voi.