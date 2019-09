Quali di questi giochi potrebbe spingerti all'acquisto di Switch Lite?

Nintendo Switch Lite sta per arrivare nei negozi, la rinnovata versione della console della casa di Kyoto sarà disponibile dal 21 settembre al prezzo di 219,99 euro. Il debutto di Switch Lite coincide con l'uscita di The Legend of Zelda Link's Awakening ma l'autunno di Switch sarà caratterizzato da tanti nuovi giochi, senza dimenticare i numerosi best seller già disponibili sul mercato.



Da possessore di PS4/Xbox One o da assiduo giocatore PC, quale di queste esclusive Nintendo (già disponibili o in uscita prossimamente) potrebbe spingerti all'acquisto di Switch Lite? Abbiamo selezionato una serie di titoli di spicco, da Luigi's Mansion 3 a Pokemon Spada e Scudo, passando per Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Pokemon Let's GO... a te la scelta!