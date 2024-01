Quale di questi giochi vorresti allo State of Play del 31 gennaio?

Mancano 20 ore, 13 minuti alla chiusura

Sony fa sapere che lo State of Play durerà circa 40 minuti, durante i quali ci sarà spazio per 15 giochi, tra cui Rise of the Ronin e Stellar Blade, gli unici due citati in via ufficiale. Secondo un leak però, vedremo in azione anche giochi come Death Stranding 2, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2 Remake e Until Dawn Remastered.



Quale dei giochi elencati qui sopra non può assolutamente mancare mercoledì sera?